SM le Roi félicite le président de la République de Cuba à l'occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République de Cuba, M. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime à M. Díaz-Canel Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de progrès et de prospérité au peuple cubain ami. SM le Roi saisit cette occasion pour exprimer Sa satisfaction quant au développement constant que connaissent les relations d'amitié entre les deux pays en vue de la consécration de bases solides de considération mutuelle, de coopération constructive et de solidarité agissante. Le Souverain souligne également Sa détermination immédiate à œuvrer, de concert avec M. Díaz-Canel, pour raffermir ces relations et intensifier les efforts communs pour tirer profit des possibilités de coopération et d'échange qui existent entre les deux pays dans différents domaines, en vue de répondre aux aspirations des deux peuples et de contribuer à la consolidation des ponts de solidarité et de complémentarité Sud-Sud.

MAP: 01/01/2021