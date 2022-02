SM le Roi félicite le Président de la République de Gambie à l'occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République de Gambie, M. Adama Barrow, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom propre et celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à M. Barrow et de davantage de progrès et de prospérité au peuple gambien frère.

SM le Roi réaffirme, à cette occasion, Sa fierté des liens de fraternité solide qui unissent le Royaume du Maroc et la République de Gambie, exprimant Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président gambien pour davantage de rapprochement et de coopération fructueuse entre les deux peuples frères et renforcer la dynamique marquant les relations bilatérales dans divers domaines.

MAP 18/02/2022