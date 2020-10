SM le Roi félicite le Président de la République des Seychelles à l'occasion de son investiture à la magistrature suprême de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de vœux et de félicitations au Président de la République des Seychelles, M. Wavel John Charles Ramkalawan, à l'occasion de son investiture à la magistrature suprême de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime au Président des Seychelles Ses félicitations chaleureuses et Ses vœux les meilleurs de plein succès dans la haute mission que le peuple seychellois lui a confiée.



Sa Majesté le Roi a également saisi cette occasion pour assurer M. Ramkalawan de Sa détermination à œuvrer avec lui pour enrichir davantage l'amitié maroco-seychelloise et pour donner à la collaboration bilatérale entre les deux pays l'élan essentiel qui répondra aux attentes des deux peuples et aux exigences de développement du continent africain.

MAP: 28/10/2020