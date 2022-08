SM le Roi félicite le président de la République du Bénin à l'occasion de la Fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Bénin, M. Patrice Talon, à l'occasion de la Fête nationale de son pays. Dans ce message, SM le Roi adresse Ses sincères félicitations accompagnés de Ses vœux de prospérité au peuple béninois.



"Je suis convaincu que, grâce à notre action concertée, les perspectives prometteuses de l'excellente coopération maroco-béninoise continueront de s'élargir, et ce, pour le plus grand bien de nos deux peuples et du développement de l'Afrique", écrit SM le Roi dans Son message.

MAP: 01/08/2022