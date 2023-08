SM le Roi félicite le président de la République du Bénin à l'occasion de la Fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Bénin M. Patrice Talon, à l'occasion de la Fête nationale de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses sincères félicitations à M. Talon et Ses vœux de progrès et de prospérité au peuple béninois.



"Je tiens, en cette circonstance, à vous assurer de Ma ferme volonté de continuer à œuvrer, avec Votre excellence, à la consolidation des excellentes relations d'amitié et de solidarité maroco-béninoises afin de les porter au niveau d’une coopération interafricaine encore plus solide et florissante, pour le bien de nos deux peuples et de notre Continent", souligne le Souverain dans ce message.

MAP: 01/08/2023