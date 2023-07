SM le Roi félicite le président de la République du Cap-Vert à l’occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Cap-Vert, José Maria Pereira Neves, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses félicitations au Président Pereira Neves et Ses voeux les meilleurs de bonheur au peuple capverdien.

SM le Roi saisit cette occasion pour faire part de Sa considération aux excellents liens d’amitié et de coopération qui ont toujours uni le Maroc et le Cap-Vert, réitérant, à cet effet, Sa ferme détermination à oeuvrer avec M. Pereira Neves à la consolidation de ces relations privilégiées dans tous les domaines d’intérêt commun.

Le Souverain se réjouit également, dans ce message, de "la convergence de vues de nos deux pays sur les questions régionales et internationales", soulignant l'engagement fort et constant du Maroc et du Cap-Vert en faveur de la paix, la prospérité et le développement du continent africain.

