SM le Roi félicite le Président de la République du Tchad à l'occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Général de Corps d'Armée Mahamat Idriss Deby Itno, Président du Conseil Militaire de Transition, Président de la République du Tchad, Chef de l’État, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

"Au moment où la République du Tchad célèbre sa fête nationale, il M'est particulièrement agréable d'adresser à Votre Excellence Mes sincères félicitations accompagnées de Mes vœux de progrès et de prospérité au peuple tchadien", écrit le Souverain dans ce message.

Se félicitant de l'excellence des relations de fraternité et de coopération unissant le Maroc et le Tchad, SM le Roi réitère Sa ferme détermination à poursuivre l'action commune, en vue de les renforcer pour le plus grand bien des deux peuples et au service du développement du continent.

(MAP 11.08.2023)