SM le Roi félicite le président de la République gabonaise à l'occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime au président Bongo Ondimba Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur, tout en formulant Ses souhaits de prospérité et de bien-être pour le peuple gabonais.



"Je tiens à vous exprimer Mon attachement aux liens solides de fraternité et d’estime mutuelle qui existent entre nos deux peuples. Je vous assure, en outre, de la considération que Je porte au développement du partenariat stratégique qui unit nos deux pays et se distingue par son exemplarité", écrit le Souverain.



SM le Roi réitère ainsi Sa détermination ferme et constante à œuvrer de concert avec le président gabonais à la consolidation de l’excellente coopération maroco-gabonaise, pour le bien des deux peuples et du Continent.

MAP: 17/08/2023