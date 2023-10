SM le Roi félicite le président de la Transition, chef de l’État de la Guinée à l'occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la Transition, chef de l'État de la République de Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses félicitations au Colonel Mamadi Doumbouya et Ses vœux les meilleurs de prospérité au peuple guinéen.



"Je tiens à vous dire toute la considération que Je porte aux liens fraternels et séculaires qui unissent nos deux peuples et à l'excellente coopération entre nos deux pays. Je vous assure, à cet effet, de la disposition du Royaume à œuvrer à leur consolidation tant sur le plan bilatéral que régional", souligne SM le Roi.



MAP: 02/10/2023