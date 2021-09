SM le Roi félicite le président de la transition du Mali à l’occasion de la fête nationale de son pays

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la transition de la République du Mali, M. Assimi Goïta, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime à M. Goïta Ses félicitations et Ses vœux les meilleurs de plein succès dans l'accomplissement de sa haute fonction au service du progrès et de la prospérité du peuple frère du Mali. SM le Roi assure le président de la transition du Mali de "la ferme détermination du Royaume du Maroc à consolider les relations de fraternité et de solidarité qui le lient à la République du Mali, et ce pour le plus grand bien de nos deux peuples et pour le développement de l'unité de l'Afrique".

-MAP-22/09/2021