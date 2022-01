SM le Roi félicite le Président de l'Etat des Emirats Arabes Unis à l'occasion de son anniversaire

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SA Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, Président de l'Etat des Emirats Arabes Unis, à l'occasion de son anniversaire.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé et de quiétude au Président émirati et de davantage de progrès et de prospérité au peuple émirati frère.

"Je saisis cette heureuse occasion pour se féliciter des liens de fraternité et d'amitié solide qui unissent Nos deux familles, et de l'esprit de coopération constructive et de solidarité agissante marquant les relations entre Nos deux peuples frères", ajoute SM le Roi dans ce message.

MAP 25/01/2022