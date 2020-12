SM le Roi félicite le Président de l’État des Émirats arabes unis à l’occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, Président de l’État des Émirats Arabes Unis, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom propre et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations à SA Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane et Ses sincères vœux au peuple émirati de davantage de progrès et de prospérité sous la sage conduite du Président émirati.

A cette occasion, SM le Roi réitère Sa grande fierté des relations de fraternité sincère et de coopération distinguée liant le Royaume du Maroc à l’État des Émirats Arabes Unis, réaffirmant Sa détermination à œuvrer de concert avec le Président émirati afin de hisser le partenariat stratégique maroco-émirati au niveau des aspirations des deux chefs d’État et des ambitions des deux peuples frères.

(MAP-02/12/2020)