SM le Roi félicite le Président du Brésil à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République fédérative du Brésil, M. Jair Bolsonaro, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux de santé et de bonheur à M. Bolsonaro, ainsi que Ses souhaits pour davantage de progrès et de prospérité au peuple brésilien.

SM le Roi se félicite, à cette occasion, des relations distinguées qui unissent les deux pays, basées sur une amitié solide et l'estime mutuelle, ainsi que du partenariat stratégique bilatéral multiforme qui promet une coopération fructueuse dans divers secteurs. Le Souverain réitère également Sa détermination à oeuvrer de concert avec le Président brésilien en vue de renforcer la coopération bilatérale au service des intérêts des deux peuples, et pour promouvoir la solidarité et la complémentarité Sud-Sud.

(map 07/09/2022)