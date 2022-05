SM le Roi félicite le Président du Cameroun à l'occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République du Cameroun, M. Paul Biya, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses vœux de progrès et de prospérité au peuple camerounais, soulignant que le Maroc et le Cameroun entretiennent des relations exemplaires qui reflètent parfaitement la vigueur des liens de fraternité et de solidarité qui unissent les deux peuples.



"Je suis convaincu que, sous l'impulsion de Nos actions conjointes, le partenariat entre Nos deux pays continuera de se renforcer et de se densifier, dans le cadre d'une coopération interafricaine solide et florissante", conclut le message.

MAP: 20/05/2022