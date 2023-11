SM le Roi félicite le président du conseil des ministres libanais à l’occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président du conseil des ministres de la République libanaise, Najib Mikati, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses sincères félicitations à M. Mikati et Ses meilleurs vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple libanais frère dans la sécurité et la stabilité.

A cette occasion, Sa Majesté le Roi salue les liens de fraternité, d'estime mutuelle et de solidarité agissante unissant les deux pays, faisant part de la détermination du Royaume du Maroc à consolider ces liens et à renforcer les relations de coopération bilatérale constructive au service des aspirations des deux peuples frères.

(MAP 22.11.2023)