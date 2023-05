SM le Roi félicite le président du Conseil présidentiel yéménite à l’occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitation au président du conseil présidentiel du Yémen, M. Rachad Mohammed Al-Alimi, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime à M.Al-Alimi et au peuple yéménite frère Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de sécurité, de stabilité et de prospérité.



SM le Roi salue, à cette occasion, les liens de fraternité solide, de coopération fructueuse et de solidarité agissante unissant les deux pays et les deux peuples frères, implorant le Très-Haut de couronner de succès et de réussite les efforts de M. Al Alimi pour la réalisation de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans le cadre de l'unité entière et de la souveraineté nationale du Yémen frère.

MAP: 22/05/2023