SM le Roi félicite le président du Kirghizistan à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de vœux et de félicitations au président de la République du Kirghizistan, M. Sadyr Japarov, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses sincères félicitations et Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à M. Japarov et de davantage de progrès et de prospérité au peuple kirghiz.

A cette occasion, SM le Roi a fait part de Sa satisfaction des relations cordiales basées sur l’amitié et la coopération unissant les deux pays, soulignant au président Japarov Sa détermination à renforcer davantage ces liens au service des intérêts des deux peuples.

(map 31/08/2022)