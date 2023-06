SM le Roi félicite le président du Madagascar à l'occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République de Madagascar, Andry Nirina Rajoelina, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses sincères félicitations au président Andry Nirina Rajoelina et Ses voeux les meilleurs de prospérité pour le peuple Malagasy.

Le Souverain se félicite, à cette occasion, des liens historiques de fraternité et d’amitié unissant le Royaume du Maroc et la République malgache qui ont su développer, au fil du temps, un partenariat diversifié, assurant de Sa détermination à poursuivre "notre action commune visant le renforcement de notre coopération bilatérale, au service de nos deux peuples et de notre continent africain".

(map 26/06/2023)