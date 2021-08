SM le Roi félicite le Président gabonais à l'occasion de la fête nationale de son pays

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République gabonaise, M. Ali Bongo Ondimba, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses sincères félicitations au Président gabonais et Ses souhaits de progrès et de prospérité au peuple gabonais.



Le Souverain se félicite, à cette occasion, du caractère exceptionnel et exemplaire du partenariat stratégique maroco-gabonais, réitérant Sa ferme détermination à poursuivre, avec M. Ali Bongo, l'action concertée en vue de sa consolidation au service des deux peuples et de l'émergence du continent africain.



SM le Roi tient, par ailleurs, à assurer le Président gabonais du soutien continu du Royaume du Maroc aux efforts qu'il ne cesse de déployer pour le développement de son pays et à son action visant la promotion de la paix, de la stabilité et du développement durable en Afrique.

MAP: 17/08/2021