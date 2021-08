SM le Roi félicite le Président indonésien à l'occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République d'Indonésie, M. Joko Widodo, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime, en Son nom propre et au nom du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations à M. Joko Widodo et Ses sincères vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple indonésien.



A cette occasion, le Souverain Se félicite des liens de coopérations unissant les deux pays qui ont connu un élan prometteur ces dernières années, réaffirmant Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le Président indonésien pour les renforcer et les développer dans l'ensemble des domaines et les hisser au niveau escompté.

MAP: 17/08/2021