SM le Roi félicite le Président indonésien à l'occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République d'Indonésie, M. Joko Widodo, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

ans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations à M. Widodo et Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur, tout en formulant Ses souhaits de progrès et de prospérité au peuple indonésien.



A cette occasion, le Souverain Se félicite des liens fraternels et des relations basées sur l'estime mutuelle entre les deux peuples marocain et indonésien, qui célèbrent cette année le 63e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux nations sœurs.



SM le Roi fait également part de Sa détermination à continuer à œuvrer avec le président indonésien pour le développement des relations bilatérales à même de répondre aux aspirations des deux peuples et contribuer à la consolidation des liens de solidarité entre les pays de la Oumma islamique.

MAP: 17/08/2023