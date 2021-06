SM le Roi félicite le président italien à l'occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République d'Italie, M. Sergio Mattarella, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime à M. Mattarella, en Son nom et au nom du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple italien.



SM le Roi a également fait part de Sa grande satisfaction des relations privilégiées unissant les deux pays, marquées par l'estime mutuelle et la coopération fructueuse dans divers domaines, réitérant au président italien Sa détermination à poursuivre de concert l’action commune en vue de promouvoir et d'enrichir ces relations dans l’intérêt des deux peuples amis.

(MAP-02/06/2021)