SM le Roi félicite le président ivoirien à l’occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, SM le Roi adresse à M. Ouattara Ses sincères félicitations et au peuple ivoirien Ses vœux de progrès et de prospérité. "Je tiens, en cette circonstance, à vous assurer Ma ferme volonté de continuer à œuvrer, avec Votre Excellence, pour consolider les excellentes relations de fraternité, de solidarité et de coopération maroco-ivoiriennes et les porter au niveau d'un partenariat stratégique avancé, tant escompté par nos deux peuples", écrit le Souverain.

A cette occasion, SM le Roi a également adressé à M. Ouattara Ses vœux de succès dans les efforts soutenus qu'il ne cesse de déployer pour la prospérité de la Côte d’Ivoire.

(MAP-07/08/2021)