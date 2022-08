SM le Roi félicite le président ivoirien à l’occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, SM le Roi adresse Ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur pour M. Ouattara, et de bien-être et de prospérité pour le peuple ivoirien.



Le Souverain Se félicite aussi des liens séculaires de fraternité et de solidarité qui fondent l'excellente coopération maroco-ivoirienne.



"Je Vous assure, à cet effet, de Ma ferme volonté à poursuivre notre action commune, en vue de renforcer notre partenariat stratégique bilatéral et de contribuer à l'édification d'une Afrique unie et prospère", affirme SM le Roi.

MAP: 07/08/2022