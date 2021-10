SM le Roi félicite le Président nigérian à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République Fédérale du Nigeria, M. Muhammadu Buhari, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations au Président nigérian, et Ses meilleurs vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple nigérian, saisissant cette occasion pour exprimer Sa satisfaction des liens amicaux et de la fraternité africaine solide unissant le Royaume du Maroc et la République Fédérale du Nigeria.

SM le Roi réaffirme Sa volonté de poursuivre l’action commune avec M. Buhari, en vue de renforcer les relations de coopération bilatérale fructueuse et de l’approfondir dans tous les domaines pour servir les intérêts des deux peuples frères et contribuer au développement et à la stabilité du continent africain.

MAP 01/10/2021