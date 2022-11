SM le Roi félicite le président polonais à l'occasion de la fête d'indépendance de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République de Pologne, M. Andrzej Duda, à l’occasion de la fête d’indépendance de son pays. Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs voeux de santé et de bonheur à M. Duda, ainsi que Ses souhaits de davantage de progrès et de prospérité au peuple polonais. SM le Roi saisit cette occasion pour réitérer Sa détermination à poursuivre l'action avec le Président polonais pour le renforcement de la coopération maroco-polonaise au service des intérêts des deux peuples.

MAP: 11/11/2022