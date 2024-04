SM le Roi félicite le président sénégalais à l'occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime, avec l'ensemble du peuple marocain, à M. Bassirou Ses vœux les plus chaleureux pour le bonheur, la prospérité et l'avenir du peuple sénégalais.

Sa Majesté le Roi fait part également de Sa haute considération portée aux liens de fraternité "séculaires et profonds" entre les peuples marocain et sénégalais et à l'amitié "traditionnelle et singulière" unissant les deux pays, réitérant, dans ce sens, l'importance particulière qu'Il attache à leur continuation dans tous les domaines d'intérêt mutuel.

"Je Me réjouis de la perspective de travailler conjointement avec Votre Excellence à la consolidation d'une coopération maroco-sénégalaise toujours plus solide, étroite et renforcée tant sur le plan bilatéral que régional, dans le cadre d'un partenariat dynamique et mutuellement bénéfique aux jeunesses de nos deux pays", affirme Sa Majesté le Roi.

Le Souverain saisit cette occasion pour renouveler Ses félicitations et Ses vœux de réussite dans la haute mission qui a été confiée à M. Bassirou au service du Sénégal et de son peuple.

(MAP: 04 Avril 2024)