SM le Roi félicite le président Tchadien à l'occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un Message de félicitations à son excellence le Général de Corps d'Armée Mahamat Idriss Deby Itno, président du Conseil Militaire de Transition, président de la République du Tchad, Chef de l'Etat, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses voeux de santé et de bonheur au président tchadien et de prospérité au peuple tchadien.



A cette occasion, SM le Roi se félicite des excellentes relations d'amitié, de fraternité et de solidarité existant entre les deux pays et réitère Sa ferme détermination à œuvrer avec le président Tchadien, en vue de consolider la coopération maroco-tchadienne au service des deux peuples et du continent africain.

(MAP-11/08/2021)