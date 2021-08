SM le Roi félicite le président ukrainien à l'occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République d’Ukraine M. Volodymyr Zelensky, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime à M. Zelensky Ses chaleureuses félicitations et au peuple ukrainien Ses meilleurs vœux de davantage de progrès et de prospérité.



SM le Roi Se réjouit, à cette occasion, des relations distinguées unissant les deux pays et qui sont marquées par l’amitié solide et l’estime mutuelle.



Le Souverain réitère la détermination du Royaume du Maroc à consolider ces relations et à hisser la coopération bilatérale à la hauteur des aspirations des deux peuples amis.

(MAP-24/08/2021)