SM le Roi félicite le Prince Héritier d'Arabie Saoudite à l'occasion du Jour de la Fondation

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SAR le Prince Mohammed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, Prince Héritier du Royaume d’Arabie Saoudite, Président du Conseil des ministres, à l’occasion du glorieux Jour de la Fondation.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations à SAR le Prince Mohammed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, priant le Très-Haut de renouveler chaque année ce glorieux événement national pour le Royaume d'Arabie Saoudite frère dans davantage de grandeur et de prospérité.

A cette occasion, le Souverain implore le Tout-Puissant de perpétuer sur SAR le Prince Mohammed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud Ses bienfaits de santé, de quiétude et de longue vie, et de lui accorder succès et réussite dans l'accomplissement de ses Hautes missions, en prêtant main forte à "Mon auguste frère le Serviteur des deux Lieux Saints de l’Islam, que Dieu le préserve".

(MAP 22.02.2024)