SM le Roi félicite le Raja Club Athletic suite à sa consécration à la Coupe de la CAF

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé un message de félicitations aux membres du Raja Club Athletic, à l’occasion de sa consécration à la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF-2021).

Dans ce message, le Souverain a fait part de Ses vives félicitations au Club casablancais, sa direction, ses cadres administratifs et techniques et son public, pour cette victoire et cette consécration continentale méritée.

Sa Majesté le Roi salue ce grand exploit continental, qui honore le football marocain et qui vient couronner les efforts continus déployés par les membres de l’équipe, ainsi que la discipline et la compétitivité dont ils ont fait preuve tout au long de ce championnat africain.

De même, SM le Roi S’est dit confiant que ce sacre constituera un facteur de motivation des membres du club casablancais pour redoubler d’efforts et signer de nouvelles performances, ce qui est de nature à inscrire de nouveaux titres au palmarès du Raja, déjà riche de distinctions régionales, continentales et internationales.

MAP 11/07/2021