SM le Roi félicite le Souverain de Malaisie à l’occasion de la Fête de l’indépendance de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de vœux et de félicitations au Roi de Malaisie, SM Abdullah Sultan Ahmad Shah, à l’occasion de la Fête de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur au Roi de Malaisie et de davantage de progrès et de prospérité au peuple malaisien.

SM le Roi saisit cette occasion pour saluer l’excellence des relations maroco-malaisiennes, exprimant Sa confiance qu’elles continueront à se développer et à prospérer à la faveur des aspirations des deux peuples à une action commune efficace et à une coopération fructueuse.

(map 31/08/2022)