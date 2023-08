SM le Roi félicite le souverain de Malaisie à l’occasion de la Fête de l’indépendance de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au souverain de Malaisie, SM Abdullah Sultan Ahmad Shah, à l'occasion de la Fête de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de santé et de prospérité au Roi de Malaisie et de davantage de progrès et de prospérité au peuple malaisien.



SM le Roi se réjouit, dans ce message, des relations fraternelles et de coopération fructueuse liant les deux pays, exprimant Sa détermination à veiller avec SM Abdullah Sultan Ahmad Shah à les renforcer et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération pour l’intérêt mutuel des deux peuples frères.

MAP: 31/08/2023