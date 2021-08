SM le Roi félicite le Souverain de Malaisie à l'occasion de la Fête de l'indépendance de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de voeux et de félicitations au Roi de Malaisie, SM Abdullah Sultan Ahmad Shah, à l'occasion de la Fête de l'indépendance de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs voeux de santé et de bonheur au Roi de Malaisie et de davantage de progrès et de prospérité au peuple malaisien.

Réitérant Sa grande fierté des relations distinguées de fraternité unissant les deux pays, SM le Roi exprime Sa constante détermination à oeuvrer de concert avec le Souverain de Malaisie pour consolider davantage ces relations et hisser la coopération maroco-malaisienne au niveau des aspirations des deux Chefs d’Etat et des ambitions des deux peuples amis.

MAP 31/08/2021