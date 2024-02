SM le Roi félicite le Souverain de Malaisie à l'occasion de son intronisation

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SM le Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, à l'occasion de son intronisation Roi de Malaisie.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux les meilleurs de plein succès au Souverain de Malaisie dans l’exercice de ses hautes fonctions. Le Souverain saisit cette occasion pour faire part à SM Ibrahim Sultan Iskandar de Sa haute considération pour les relations fraternelles et d'amitié distinguée liant les deux pays, affirmant Sa détermination à œuvrer de concert avec le Roi de Malaisie en vue de les renforcer davantage et de hisser la coopération bilatérale dans les différents domaines à un niveau exemplaire au service des aspirations communes des deux peuples.

SM le Roi réitère Ses vœux de plein succès à SM Ibrahim Sultan Iskandar au service des aspirations du peuple malaisien à davantage de progrès et de prospérité.

(MAP 31.01.2024)