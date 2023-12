SM le Roi félicite le Souverain de Thaïlande à l’occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Roi de Thaïlande, Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur au Roi de Thaïlande et de davantage de progrès et de prospérité au peuple thaïlandais.

Sa Majesté le Roi Se dit convaincu que les relations cordiales et distinguées unissant le Royaume du Maroc et le Royaume de Thaïlande continueront à se développer dans les divers domaines, pour atteindre un niveau supérieur qui répond aux aspirations communes des deux Souverains et aux espoirs des peuples amis.

(map 05/12/2023)