SM le Roi félicite le Souverain d'Eswatini à l’occasion de son anniversaire

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de vœux et de félicitations à SM Mswati III, Roi d’Eswatini, à l’occasion de son anniversaire.

Dans ce message, SM le Roi exprime à SM Mswati III Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé, de bonheur et de longue vie.



Le Souverain saisit également cette occasion pour Se féliciter des liens d'amitié, de solidarité et de considération mutuelle unissant le Maroc et Eswatini.

MAP: 19/04/2021