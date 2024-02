SM le Roi félicite le Sultan de Brunei Darussalam à l’occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Sultan de Brunei Darussalam, SM Haji Hassanal Bolkiah, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, Sa Majesté le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur au Sultan de Brunei Darussalam et à Son illustre famille royale et de davantage de progrès et de prospérité au peuple brunéien frère.

Le Souverain saisit cette occasion pour réaffirmer Sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec le Sultan de Brunei pour renforcer les relations de fraternité et d’amitié distinguées liant les deux pays et élargir la coopération bilatérale dans différents domaines.

(MAP 23.02.2024)