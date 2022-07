SM le Roi félicite le Sultan de Brunei Darussalam à l'occasion de son anniversaire

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Sultan de Brunei Darussalam, SM Haji Hassanal Bolkiah, à l'occasion de son anniversaire.

Dans ce message, SM le Roi fait part de Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux de santé et de bonheur au Sultan de Brunei Darussalam et à son illustre famille.



En cette heureuse occasion, le Souverain exprime Son immense satisfaction quant aux relations de fraternité distinguée unissant le Maroc et le Brunei, réitérant Sa ferme détermination à œuvrer, de concert avec le Sultan de Brunei Darussalam, à les développer, de manière à servir les deux peuples frères et à réaliser leur aspiration à davantage de coopération et d'action commune.

MAP: 15/07/2022