SM le Roi félicite le Sultan d’Oman à l’occasion du premier anniversaire de son accession au pouvoir

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Sultan d’Oman SM Haitham ben Tarek ben Taimur, à l’occasion du premier anniversaire de son accession à la magistrature suprême de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime à SM Haitham ben Tarek Ses chaleureuses félicitations, implorant le Très-Haut d’accorder plein succès au Sultan d’Oman pour réaliser les aspirations du peuple omanais frère à davantage de progrès et de prospérité.

SM le Roi Se félicite des liens solides de fraternité et d’estime mutuelle liant le Royaume du Maroc et le Sultanat d’Oman, faisant part de Sa forte détermination à œuvrer de concert avec le Sultan d’Oman pour renforcer les relations de coopération fructueuse et élargir leurs perspectives en vue de répondre aux aspirations des deux peuples frères.

-MAP-11/01/2021