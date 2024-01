SM le Roi félicite le Sultan d'Oman à l’occasion du quatrième anniversaire de son accession au pouvoir

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Sultan d'Oman SM Haitham ben Tarek, à l’occasion du quatrième anniversaire de son accession à la magistrature suprême de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom propre et en celui du peuple marocain, à SM Haitham ben Tarek, Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé et de bonheur.



A cette occasion, Sa Majesté le Roi fait part de Sa grande fierté des liens solides de fraternité, d’estime mutuelle et de solidarité agissante unissant le Royaume du Maroc et le Sultanat d’Oman, réaffirmant Sa détermination à œuvrer de concert avec le Sultan d’Oman pour raffermir ses liens ainsi qu'enrichir et consolider la coopération bilatérale dans divers domaines.

MAP: 11/01/2024