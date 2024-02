SM le Roi félicite l'Émir de l’État du Koweït à l’occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à l’Émir de l’État du Koweït, SA Cheikh Michaâl Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom et en celui du peuple marocain, à SA Cheikh Michaâl Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple koweïtien frère.

Sa Majesté le Roi saisit cette occasion pour se féliciter des liens distingués unissant les deux pays, fondés sur la fraternité constante, l’estime mutuelle et la coopération étroite, affirmant Sa détermination à œuvrer de concert avec l'Émir de l'Etat du Koweït pour renforcer les relations bilatérales et élargir leurs horizons au service des aspirations des deux peuples et de leurs intérêts communs.

Le Souverain réitère à Son Altesse Ses sincères félicitations, implorant le Tout Puissant de renouveler pareille occasion pour l'Émir de l'Etat du Koweït dans davantage de santé et de bonheur et pour le peuple koweïtien frère dans le progrès et la prospérité.

(MAP 25.02.2024)