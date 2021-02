SM le Roi félicite l’Émir du Koweït à l’occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à l’Émir de l’État du Koweït Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom et en celui du peuple marocain, à l’Émir de l’État du Koweït, Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de santé, de quiétude et de longue vie, et au peuple koweïtien de progrès et de prospérité sous la conduite éclairée de SA Cheikh Sabah Al-Ahmad Al Jaber Al-Sabah.

A cette occasion, SM le Roi Se réjouit des liens fraternels distingués unissant les deux pays, réitérant Sa ferme détermination à œuvrer de concert avec l’Émir de l’État du Koweït pour renforcer et développer ces relations pour l’intérêt des deux peuples frères.

-MAP-25/02/2021