SM le Roi félicite l’Émir du Qatar à l'occasion de l'anniversaire de son accession au pouvoir

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à l'Émir de l’État du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, à l'occasion de l'anniversaire de son accession au pouvoir. Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations à l'Émir de l’État du Qatar ainsi que Ses sincères vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple qatari frère, sous la sage conduite de SA Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani.



Le Souverain saisit cette occasion pour exprimer Sa grande fierté des liens fraternels solides qui unissent les deux Chefs d'État et Leurs illustres familles.



SM le Roi fait également part de Sa profonde satisfaction du niveau distingué des relations de coopération fructueuse et de solidarité agissante maroco-qataries que les deux Chefs d’État œuvrent à renforcer et à hisser au niveau des aspirations des deux peuples frères.

MAP: 25/06/2021