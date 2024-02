SM le Roi félicite l’Empereur du Japon à l’occasion de son anniversaire

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Sa Majesté l'Empereur du Japon Naruhito à l’occasion de son anniversaire.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à l’Empereur du Japon ainsi qu’aux membres de Sa famille impériale, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple japonais.



A cette occasion, Sa Majesté le Roi réitère Sa satisfaction de la solidité des liens d’amitiés et de coopération distingués unissant les deux pays, soulignant Sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec l’Empereur du Japon pour hisser les relations entre le Maroc et le Japon au niveau des aspirations des deux peuples amis.

MAP: 23/02/2024