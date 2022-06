SM le Roi félicite les Souverains de Jordanie à l’occasion de l’anniversaire de l’accession du Roi Abdallah II au Trône

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SM le Roi Abdallah II et à SM la Reine Rania de Jordanie, à l’occasion du 23ème anniversaire de l'accession du Souverain jordanien au trône.

Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom personnel et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur aux Souverains de Jordanie et de davantage de progrès et de prospérité au peuple jordanien frère sous la sage conduite du Roi Abdallah II.



A cette occasion, SM le Roi réitère Sa fierté des liens de fraternité et de coopération distinguée unissant les deux pays, faisant part de sa forte détermination à les ancrer et les consolider pour répondre aux aspirations et ambitions communes des deux peuples frères.

MAP: 09/06/2022