SM le Roi félicite les Souverains de Norvège à l’occasion de la fête nationale de leur pays

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SM le Roi Harald V et à SM la Reine Sonja de Norvège, à l'occasion de la fête nationale de leur pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses voeux les meilleurs de santé et de bonheur aux Souverains de Norvège ainsi qu'à leur illustre famille royale et de davantage de progrès et de prospérité au peuple norvégien ami.

A cette occasion, le Souverain salue les liens d'amitié et d’estime mutuelle unissant les deux familles royales, soulignant Sa détermination à œuvrer de concert avec les Souverains de Norvège pour renforcer la coopération bilatérale dans l'intérêt mutuel des deux peuples amis.

MAP 17/05/2022