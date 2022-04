SM le Roi félicite les Souverains des Pays-Bas, à l’occasion de la fête nationale de leur pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SM le Roi Willem-Alexander, Souverain des Pays Bas, et à SM la Reine Máxima, à l’occasion de la fête nationale de leur pays.

Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom propre et au nom du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur aux Souverains des Pays-Bas.

SM le Roi exprime également Ses vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple néerlandais ami.

MAP 27/04/2022