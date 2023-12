SM le Roi félicite M. Abdel Fattah Al-Sissi à l'occasion de sa réélection président de la République arabe d'Egypte

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Abdel Fattah Al-Sissi, à l'occasion de sa réélection président de la République arabe d'Égypte pour un troisième mandat.

Dans ce message, le Souverain exprime à M. Al-Sissi Ses chaleureuses félicitations pour la confiance renouvelée en lui par le peuple égyptien frère, lui souhaitant plein succès dans la poursuite de ses efforts pour le conduire vers davantage de progrès et de prospérité.



SM le Roi Se dit très fier des liens de fraternité et d'amitié distingués unissant les deux pays, réaffirmant Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le Président égyptien pour les raffermir et promouvoir la coopération bilatérale dans les divers domaines au service des intérêts suprêmes des deux peuples frères.

MAP: 19/12/2023