SM le Roi félicite M. Aleksandar Vucic à l'occasion de sa réélection Président de la République de Serbie

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Aleksandar Vucic, à l'occasion de sa réélection en tant que Président de la République de Serbie.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé, de quiétude et de plein succès à M. Vucic dans la poursuite de ses hautes fonctions au service du peuple serbe ami.



SM le Roi saisit cette occasion pour réitérer à M. Vucic Son estime pour les liens d'amitié distingués unissant le Royaume du Maroc et la République de Serbie, réitérant Sa détermination à œuvrer de concert avec le Président serbe pour aller de l’avant dans le développement de la coopération bilatérale dans les différents domaines et ce, pour le bien des deux peuples amis.

MAP: 06/04/2022